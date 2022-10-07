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    Eskişehir'de jeotermal seralar için 3 milyon lira hibe

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, enerji ihtiyacını jeotermal enerji ile karşılayarak yıl boyu üretim sağlamayı amaçlayan seralar için 3 milyon 583 bin lira hibe sağlandığını açıkladı.
    • 07.10.2022 - 18:52
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    Eskişehir'de jeotermal seralar için 3 milyon lira hibe

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Şube Müdürleri ve beraberindeki teknik personel ile Mahmudiye İlçesi, İsmetpaşa Köyünde yer alan Miracle Tarım İşletmesini ziyaret etti.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırsal Kalkınma Destekleri ile 50 dekar alanda ısıtma enerji ihtiyacını jeotermal enerji ile karşılayarak tüm yıl üretim sağlamayı amaçlayan modern seralar için 3 milyon 583 bin lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

    "1 milyon metrekare jeotermal ruhsat sahası içerisinde herkese yer bulunur"

    İl Müdürü Gümüş yaptığı açıklamada, "700 metre derinlikten çıkarılan jeotermal su ile faaliyete başlayan bu modern seralar Eskişehir’e değer katacak, vatandaşımızın daha uygun fiyatla sebze erişimine imkan sağlayacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile üreticimizin karşılaştığı sorunları ve bizlerden beklentilerini not ederken çözüm yolları ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare ettik. 1 milyon m2 jeotermal ruhsat sahası içerisinde yatırım yapmak isteyen herkese yer bulunur. Tüm yatırımcılarımızı Eskişehir’e davet ediyoruz. Eskişehir’e yapılan tarımsal yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır" dedi.

    Bölgenin konumu ve jeopolitik önemini vurgulayan genç işletme sahibi Alper Mirmahmutoğulları, işletmesini 120 dekara artırarak bir sera kent kurmayı amaçladığını ve bu tür işletmelerin sayısının artmasının tarımsal üretime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

    İHA'nın haberine göre, İl Müdürü ve beraberindekiler daha sonra yeni yapılan ve modernize edilen seraları gezerek incelemelerde bulundu.

    Eskişehir de jeotermal seralar için 3 milyon lira hibe #1

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