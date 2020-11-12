Esnaf, yapılandırma taksitlerinin 60 ay olmasını talep etti

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılmasına yönelik TBMM'de kabul edilen düzenlemeye ilişkin, ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda ödenmesi talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

"ESNAF ÖDEMEDE ZORLUK ÇEKİYOR"

Palandöken, esnafın daha önce çıkan yapılandırma kanunlarından yararlandığını ancak çeşitli nedenlerle ödemelerde zorluk çektiğini vurgulayarak, "Yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli." dedi.

“KORONAVİRÜS NEDENİ İLE ESNAF İŞ YAPAMADI”

Koronavirüs pandemisi döneminde esnafın borç yükünün her zamankinden daha fazla arttığını aktaran Palandöken, halen iş yapamayan esnafın bu borçlarının tamamını ödemesinin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti.

Palandöken, "Bu nedenle, yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli. Ödenebilir şartlar oluşmadıkça esnafın birçoğu yapılandırmaya başvuru bile yapmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAF YIL BOYUNCA VERESİYE HİZMET VERİP PARA ALAMADIĞI İÇİN AYLIK TAKSİTLERİNİ ZAMANINDA ÖDEYEMİYOR"

Palandöken, esnafın yapılandırmadan yararlanabilmesi için sadece borcu zamanında ödemesinin yetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birçok esnaf, kırsal kesimde tarımsal faaliyetin bulunduğu yerlerde çalışıyor. Tarımdan geçinen tüm çiftçiler ve bunların aileleri yıl boyunca esnaftan veresiye alışveriş yapıyor, yılda bir kez hasat zamanı gelip ürünler satılınca esnafa olan borcunu kapatıyor. Esnaf yıl boyunca veresiye hizmet verip para alamadığı için aylık taksitlerini zamanında ödeyemiyor, böyle olunca da yapılandırma iptal oluyor.

"YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN SONRADAN DOĞACAK BORÇLARIN ZAMANINDA ÖDENME ŞARTI ARANMASIN"

Dolayısıyla biz de 2-3 yılda bir yeniden bir yapılandırma kanunu gelmesini istiyoruz. Yapılandırmaların bozulmaması için sonradan doğacak borçların zamanında ödenme şartının aranmaması gerekir. Aksi halde esnaf borcunu zamanında kapatabilmek için veresiye hizmet vermese bunun ekonomik etkileri çok daha ağır olur."