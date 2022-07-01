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    Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin yükseltildiğini duyurdu.
    • 01.07.2022 - 15:50
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    Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi

    Hükümetten esnafa bir destek daha...

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

    Bakan Mehmet Muş, konuya ilişkin açıklamasını Twitter'daki hesabından yaptı.

    Kredi üst limiti artırıldı

    Muş açıklamada, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL'ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

    Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi #1


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