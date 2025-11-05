Euro Bölgesi'nde bileşik PMI ekimde 52,5 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nde ekimde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıkladı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Piyasa beklentileri, ekimde bileşik PMI'ın 52,2, hizmet PMI'nın 52,6 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI'si 52,5 puana çıktı.

2023 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi ekimde, 2023 Mayıs ayından bu yana ölçülen en yüksek seviyede büyüdü.

Eylülde 51,2 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, ekimde 52,5'e ulaştı.

Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI, son 29 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde eylülde 51,3 olan hizmet sektörü PMI ise ekimde son 17 ayın en yüksek seviyesi olan 53'e tırmandı.



