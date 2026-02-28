Engellilere ve eski hükümlülere çalışma hayatında destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"735 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ"

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz.



Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz.

SON BAŞVURU TARİHİ

Hibe desteğine son başvuru tarihi 13 Mart.

Destekle ilgili detaylı bilgiye "http://iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.