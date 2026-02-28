Yurt içinde gözler büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi büyüme, salı enflasyon, çarşamba reel efektif döviz kuru ve TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, perşembe haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü Hazine nakit dengesi takip edilecek.

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan kapandı. Gelecek hafta ise gözler, 2025 yılı 4. çeyrek büyüme ve şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

PAZARTESİ GÜNÜ EKONOMİK BÜYÜME VERİSİ BELLİ OLACAK

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını öngördü.

ENFLASYON 3 MARTTA AÇIKLANACAK

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler ise şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

TCMB REZERVLERİ

Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 20 Şubat haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 706 milyon dolar azalışla 206 milyar 78 milyon dolara geriledi.

DOLAR / TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,9210'dan tamamladı.



