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    Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

    Avrupa'da gıda ağırlıklı olmak üzere ürünlerin pahalanması, satın alma alışkanlığını olumsuz etkiledi.
    • 06.10.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:40
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    Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'ndeki ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) perakende satışları açıkladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

    AB'de perakende satışlar, yıllık yüzde 1,3 azaldı

    Buna göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 azalış gösterdi.

    Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar yıllık yüzde 2 düştü

    Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ağustos ayında, temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 azaldı.

    En fazla düşüş yüzde 2,2 ile Hollanda'da

    AA'nın haberine göre, AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1,3 ile Almanya'da ve yüzde 1,1 ile Malta'da oldu.

    Perakende

    En fazla yükseliş ise yüzde 7 ile Slovenya'da

    En fazla yükseliş ise yüzde 7 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,5 ile de İrlanda'da belirlendi.

    Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 6, Hollanda'da yüzde 5,8 ve Finlandiya'da yüzde 4,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 31,8 ve Polonya'da yüzde 8 arttı.


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