Euro Bölgesi'nde ve AB'de sanayi üretimi düştü

Bugün açıklanması ve küresel ekonomi üzerinde etkisi olması beklenen verilerden Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nde eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalma gösterdi.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4, 2019'un Eylül ayına göre ise yüzde 6,8 geriledi.

AB SANAYİ ÜRETİMİ AZALDI

AB'de sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmezken, 2019'un Eylül ayına göre ise yüzde 5,8 düştü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ İTALYA'DA OLDU

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,6 ile İtalya'da, yüzde 4,7 ile İrlanda'da ve yüzde 3,8 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 13,6 ile İrlanda'da, yüzde 8,7 ile Almanya'da ve yüzde 6,1 ile Fransa ile Hollanda'da belirlendi.