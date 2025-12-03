Eurorepar Car Service'ne 300. servis

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eurorepar Car Service, Türkiye’deki 300’üncü servis noktasını hizmete açarak çok markalı bakım ve onarım pazarındaki hızlı büyümesini sürdürdü.

İzmirim Garage’ın açılışıyla birlikte şirket, müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi hizmetleri ve uygun fiyat politikasıyla sektördeki konumunu daha da güçlendirdi.

İŞİNİ TİTİZLİKLE YAPAN GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Eurorepar Car Service’in tüm marka ve model araçlara güvenilir ve ulaşılabilir hizmet sunan önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Şahin, geniş ürün gamı, güçlü lojistik ağı, teknik uzmanlık ve bilgi birikiminin markayı rakiplerinden ayrıştırdığını belirterek, “Bu yapının arkasında, sunduğumuz imkanları en iyi şekilde uygulayan, işini titizlikle yapan çok güçlü bir ekip var.” dedi.

Stellantis markalarının Tofaş çatısı altında buluştuğunu hatırlatan Şahin, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot’nun Türkiye genelinde geniş bir satış ve servis ağıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Tofaş’ın bugün 350’ye yakın satış, 700’ü aşkın servis noktasına ulaştığını belirten Şahin, Eurorepar Car Service ağının ise 72 ilde, 300’den fazla noktada faaliyet gösterdiğini ifade etti.

ULUSLARARASI UZMANLIK VE YEDEK PARÇA DESTEĞİ

Tüm binek ve hafif ticari araçlara bakım, onarım, kontrol, diyagnostik teşhis, lastik ve akü hizmetlerinden fren ve debriyaj bakımına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Eurorepar Car Service, uluslararası uzmanlığı ve kapsamlı yedek parça erişimiyle öne çıkıyor. Şirket, 2020-2024 döneminde 5 kat büyüyerek yedek parça cirosunu 7 katın üzerine çıkardı.



