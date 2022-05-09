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    Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı

    Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlanacağı açıklamasının hemen ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 22:45
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    Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların imkanlarını kolaylaştıracak kararları açıkladı.

    İlk defa ev sahibi olmak isteyene 2 milyon TL'ye kadar kredi

    "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon TL değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." ifadelerine yer verdi.

    Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı #1

    Fırsatçılar bir saat içinde ev fiyatlarına zam yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu açıklamasından bir saat bile geçmeden fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı.

    Bir ilan sahibinin, satışa sunduğu konutun fiyatını tam 200 bin lira artırdığı görüldü.

    Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı #2


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