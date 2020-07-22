Evde bakım ücreti bin 544 liraya yükseltildi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, evde bakım ücretinin bin 544 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal hizmet modellerindeki ödemelerle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu.

Düzenli olarak yapılan ve temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, 2020 Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini belirtti.

ENGELLİ AYLIKLARI 18 YILDA YÜZDE 35 ARTTI

2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL’ye ulaşacağını aktaran Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirterek, yaşlı aylıklarının 711,50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567,97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851,95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Selçuk ayrıca, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

535 BİN ENGELLİ VATANDAŞA EVDE BAKIM YARDIMI

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567,97 TL’ye yükseldiğini söyleyen Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1562,86 liraya çıktığını açıkladı.

ÖDEME MİKTARI YÜKSELTİLDİ

Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1544,61 TL’ye çıkardık.” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN 'SOSYAL EKONOMİK DESTEK'

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz.” sözlerini kullandı.

KORUYUCU AİLELERİN ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1023 TL’den 1082 TL’ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1485 TL’den 1687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

"SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ"

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini söyledi.

Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretime ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz.” dedi.

TALEP HALİNDE AYLIKLAR EVE TESLİM EDİLİYOR

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.