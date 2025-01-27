Evlilik için adım atan çiftler, sade tören tercih ediyor

İHA

İlk kez evlenen gençler, geleneklere uygun törenlerle evliliklerine ilk adımı aile ve dost çevreleriyle birlikte şenlikle girmek istiyor.

Ancak artan maliyetler gençleri bu isteklerinden alıkoyuyor.

Bu değişim geleneklere bağlı düğünlerin yoğun olanak yaşandığı Diyarbakır'ı bile etkilemiş durumda.

Diyarbakır'da düğün organizasyonlarında, büyük düğün salonlarından küçüklerine ya da sade bir nikaha hatta gelinlik ve damatlık yerine sade bir kıyafete kadar köklü değişiklikler yaşanıyor.

DÜĞÜN YERİNE SADE NİKAH

Diyarbakır’da düğün salonu fiyatları ve gelinlik kiralama ücretlerinin artmasıyla birlikte çiftler, düğün yapmadan ve gelinlik giymeden sade bir nikah ile nikah salonunda evliliklerini resmiyete kavuşturuyor.

"DÜĞÜNLER AZALDI"

Diyarbakır’da düğün işletmecisi Şehmus Özbay, normalde kış sezonunda bu aylarda kentte düğünlerin çok fazlasıyla olduğunu, bu sene çok düşüş olduğunu değerlendirerek şöyle konuştu:

Gelin damatlarımız fiyat almaya geldikleri zaman yüksek geliyor, büyük salonu tutamıyorlar. Çünkü maddi anlamda yüksek geliyor. Bunun için küçük salonlarımız var, orayı tercih ediyorlar. Kimi gelin damatlarımız sade bir nikah ile evliliklerini yapıyorlar.

DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ MALİYETLERİN ARTMASINI İSTEMİYOR

Denetim yapılmasını istediği çağrısında bulunan Özbay, “Kuru pasta, çerez, kola, kapalı su bunların maliyetlerinin çok yükselmesini istemiyoruz ki, biz de maliyeti düşük mal edelim" diye konuştu.

"GELİNLİK FİYATLARINI DUYAN DENEMEDEN ÇIKIYOR"

Gelinlik işletmecisi Zeynep Başbuğ da gelinlik fiyatlarının yüksek olduğunu ve bunların denetlenmesini isteyerek şöyle konuştu:

Atölyelerde durmadan fiyatların değişmesi ister istemez bize yansıyor. Biz de perakende olduğumuz için ürünlere yansıtıyoruz. Bu süreçte damatlar ve gelinler ister istemez sıkıntılar yaşıyor ve ürünleri denemeden fiyat alıp çıkıyorlar.

Gelin ve damatların normal bir kıyafet ile nikah salonunda evliliklerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başbuğ, fiyatlardaki artışın tabandan tavana yayıldığını açıkladı.