Faroz'da kadınlar balık ağı örüyor

Trabzon'un Faroz Mahallesi'nde balıkçılık yapan eşlerine yardım eden kadınlar, sezon sonunda aşınan ağları onarmaya başladı.

Balıkçılık denince ilk akla gelen bölgelerden Trabzon'un Faroz ilçesindeki kadınlar, balıkçı eşlerini sezon bitiminde yalnız bırakmadı. Kadınlar, ağları onararak bakım ve onarım işine girişen eşlerinin yanında yer aldı.

Faroz'da ağ örücülüğü kursu açıldı

Trabzon'da geçmişten bugüne balıkçı mahallesi olarak bilinen, eski adı "Faroz" olan Yalı Mahallesi'nde açılan ağ örücülüğü kursuna erkeklerin yanı sıra kadınlar da katılıyor.

Kadınlar balıkçı eşlerine destek veriyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğince ağ örücülüğü kursu açıldı. Burada ağ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de balıkçılıkla uğraşan eşlerine destek veriyor.

Fanyalı, serpme ve gırgır ağını öğreniyorlar

AA'nın haberine göre, dernek binasında yaklaşık dört ay sürecek kursta, fanyalı, serpme ve gırgır ağına ilişkin eğitimi alınıyor.

"Kursa eşime destek olmak için başladım"

Eşi balıkçı olan üç çocuk annesi Aysu Usta, ağ örücülüğüne merak sardığını söyledi. Aile bütçesine katkıda bulunmak ve eşine destek olmak için kursa başladığını belirten Usta, "Hava güzel olduğu zaman eşimle ağ kaldırmaya, ağ atmaya da çıkıyorum. Ağ örmek yorucu ama ben sevdiğim için yapıyorum. Elim de yatkın bu işlere. O yüzden tavsiye ediyorum." dedi.

"Eve bir katkım olsun"

Kursiyerlerden Nevin Kapan ise sevdiği için kursa katıldığını dile getirerek, "Burada öğrendiğim teknikle pazar fileleri de örülüyor. 'Bunu öğrenirsem onu da öğrenir, satış yaparım.' dedim. Evde boş oturmaktan iyidir. Yaşım 60 ama bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklar okuyor, eve bir katkı sağlarım diye düşündüm." diye konuştu.

"Geleneğimizi yaşatmak için kadınlara bu işi öğretmek istiyoruz"

Kurs hocalarından İbrahim Usta, Faroz'un geçmişten bugüne balıkçı mahallesi olarak bilindiğini anlattı. Usta, kadınların ilgisinin de sevindirici olduğunu belirterek, "Kadınların eli bu işe daha yatkın. Eskiden daha çok kadınlar örücülük yapardı. Son zamanlarda bu gelenek kayboldu. Eski geleneğimizi yaşatmak için kadınlara bu işi öğretmek istiyoruz." diye konuştu.