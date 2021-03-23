Fatih Dönmez: Bir yılda güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretiminin yüzde 50 arttığını belirtti.

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği'nin (GÜYAD) genel kurul toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, güneş enerjisinin geleceğinden beklentilerin büyük olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı." dedi.

"GÜNEŞ ENERJİSİ EN UCUZ ENERJİ KAYNAĞI"

Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansının yayınladığı 2020 Enerji Görünümü Raporu'nda, güneş enerjisinin tarihteki en ucuz enerji kaynağı ilan edildiğini anımsatarak, 10 yıl öncesine kıyasla bugün güneş enerjisi maliyetlerinin en az 5 katı oranda gerilediğini kaydetti.

"YENİLENİBİLİR ENERJİNİN PAYI ARTACAK"

Verimliliğin artması ve teknolojinin gelişmesiyle bu maliyetlerin daha da düşeceğinin öngörüldüğünü belirten Dönmez, gelecek 10 yılda artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payının daha da artacağını vurguladı.





"KURULU GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 7,1'İ GÜNEŞ ENERJİSİ"

Dönmez, "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor. (Mini YEKA) 36 şehrimizdeki toplam bin megavatlık 74 yarışma için 709 başvuru aldık. 132 şirket bu yarışmalara katılacak." ifadelerini kullandı.