Fatih Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak

Fatih Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış Töreni'ne katılarak yeni uygulamalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Maslak yerleşkesinde düzenlenen törene, Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

“100 PİYASA KATILIMCISININ 127 YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ SİSTEME KAYDINI YAPTI”

Elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla geliştirilen sertifika temeli bir çevresel piyasa ürünü olarak hizmet verecek YEK-G'nin hizmete alım töreninde konuşan Bakan Dönmez, "21 Haziran itibariyle, 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip." dedi.

MAYIS SONU İTİBARIYLA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ 51 BİN 388 MEGAVAT

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin mayıs sonu itibarıyla 51 bin 388 megavata ulaştığını ve toplam kurulu gücün yüzde 52,7'sini oluşturduğunu aktaran Dönmez, "Kurulu güçteki bu artışımız elektrik üretimimize de yansıdı. 2002'de yüzde 26 olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi oranımız son 3 yılda yüzde 40-45 bandına geldi." diye konuştu.

“TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM 2023 HEDEFİNE BUGÜNDEN ULAŞTI”

Dönmez, böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde 2023 hedefine bugünden ulaştığını söyledi.

“YEK-G, AB'NİN KARBON VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SINIRDA KARBON VERGİSİNE KARŞILIK KULLANILABİLECEK”

Dönmez, "İlerleyen dönemde YEK-G, AB'nin karbon vergisi yükümlülükleri ve sınırda karbon vergisine karşılık kullanılabilecek. Kaynak ifşası ve bunun sertifikalandırılmasıyla, yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak. YEK-G şirketlerimiz için yeni bir kar kapısı oluştururken, bizim için de enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize yönelik önemli bir adım daha olacak.

YENİ GÜMRÜK KAPILARINDAN BİRİ DE YEK-G OLACAK

Türkiye'nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de YEK-G olacak. Bunun için bakanlığımız, EPDK, EPİAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başını çektiği bir çalışma grubumuz görüşmelerini sürdürüyor." şeklinde konuştu.

“ORGANİZE PİYASA AYDA BİR İŞLEME AÇIK OLACAK”

Dönmez, ikinci aşama olan YEK-G piyasasına ilişkin ise "Burası organize bir piyasa. EPİAŞ tarafından işletilecek. Üretilen sertifikalar organize piyasalarda işlem görerek el değiştirecek. Burada fiyat organize piyasada kaynağa bağlı olarak oluşacak. Organize piyasa ayda bir işleme açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Organize YEK-G piyasasında hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisinin kaynaklarına bağlı olarak ayrı ayrı işlem göreceğini kaydeden Dönmez, kaynağa bağlı olarak farklı YEK-G belge fiyatları oluşacağını dile getirdi.