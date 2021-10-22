- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Fatih Dönmez: Yer altı doğalgaz depolarının 4'te 3'ünü doldurduk
Fatih Dönmez: Yer altı doğalgaz depolarının 4'te 3'ünü doldurduk
Yer altı doğalgaz depolarının dolumu hakkında bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, "İnşallah önümüzdeki hafta tamamı dolmuş olacak" dedi.
- AA
- 22.10.2021 - 10:56
- Güncelleme : 22.10.2021 - 12:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de bir otelde gerçekleştirilen Enerji Kentler Birliği 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, "Yer altı doğalgaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELECEK...