Fed başkanlığı için 'Hassett' ismi ön planda Görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Powell'ın yerine getirilecek isim merak konusu. Trump'ın Hassett'i potansiyel aday olarak göstermesi, piyasalarda olumlu yankı uyandırdı.

Hassett'in olası atanması, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırdı. Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtti. "POTANSİYEL FED BAŞKANI" Trump, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti. FAİZ İNDİRİMİNİ ÖNCELEYECEK BİR ADAY Göreve gelmesi halinde Hassett'in faiz indirimlerini önceleyen bir yaklaşım sergileyeceğine yönelik beklentiler, para piyasalarında Fed'e ilişkin gevşeme öngörülerinin güçlenmesine katkı sağladı.

