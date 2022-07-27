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    FED politika faizini 75 baz puan artırdı

    FED politika faizini 75 baz puan artırdı

    ABD Merkez Bankası FED politika faizini 75 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 21:24
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    Piyasaların merakla beklediği  ABD Merkez Bankası FED toplantısı sona erdi.

    Fed, 26-27 Temmuz olarak iki gündür sürdürdüğü toplantısının sonucunu bugün tüm dünya ile paylaştı.

    Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gittiğini ilan etmişti.

    Politika faizi artırıldı

    Toplantıdan politika faizinin 75 baz puan artırılması kararı çıktı.

    Fed'in 75 baz puan artışa gitmesiyle politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselmiş oldu.

    Fed üst üste faiz artırdı

    Fed ilk olarak mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

    Faiz artışlarına mart ayında 25 baz puanla başlayan Fed, mayısta 50 baz puan, haziranda 75 baz puanlık artışlara gitti. Bu 28 yılın en sert faiz artışı olarak kayıtlara geçti.

    FED politika faizini 75 baz puan artırdı #1

    Yıl sonunda Fed'in faizinin 3,5 olması bekleniyor

    Fed'in daha önce açıkladığı programına sadık kalması halinde piyasalar, bankanın yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceğini fiyatlıyor.

    2023’ün ikinci yarısında ise Fed'in artık faiz düşürmeye başlayacağı bekleniyor.

    Fed'in kararının dünya ve Türkiye'ye etkisi

    Ekonomistler Fed'in faiz kararının doları yükselteceğini ve bunun Türk Lirası da dahil diğer para birimleri karşısında bir üstünlük sağlayacağını vurguluyor. Yurt içinde de altının sınırlı da olsa yükselmesi muhtemel görülüyor.

    FED politika faizini 75 baz puan artırdı #2

    FED politika faizini 75 baz puan artırdı #3


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