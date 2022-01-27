FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında sert düşüş yaşadı. İşte 27 Ocak 2022 Perşembe gram, çeyrek, tam ve ons altında son rakamlar...

Yurt içi ve yurt dışı piyasalar, FED toplantısından çıkan faiz kararının akabinde altında son rakamlar anbean takip ediyor.

Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

FED sonrası altın alım-satım işlemi yapacak olanlar, altında son durumu inceliyor.

Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.

Peki 27 Ocak 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

27 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 792,80

SATIŞ: 792,88

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.290,00

SATIŞ: 1.307,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.151,00

SATIŞ: 5.199,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.575,00

SATIŞ: 2.610,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.183,47

SATIŞ: 5.231,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 721,90

SATIŞ: 725,21

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.811,07

SATIŞ: 1.811,46