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- FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 14:18
Yurt içi ve yurt dışı piyasalar, FED toplantısından çıkan faiz kararının akabinde altında son rakamlar anbean takip ediyor.
Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.
FED sonrası altın alım-satım işlemi yapacak olanlar, altında son durumu inceliyor.
Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.
Peki 27 Ocak 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
27 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 792,80
SATIŞ: 792,88
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.290,00
SATIŞ: 1.307,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.151,00
SATIŞ: 5.199,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.575,00
SATIŞ: 2.610,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.183,47
SATIŞ: 5.231,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 721,90
SATIŞ: 725,21
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.811,07
SATIŞ: 1.811,46