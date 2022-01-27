Euro
15.2385
-0.32%
Dolar
13.6313
0.31%
Altın
792.5440
-0.26%
Borsa
1965
0.71%
Bitcoin
504.275
-2.80%
BTXN Coin
29.25
-5.12%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında sert düşüş yaşadı. İşte 27 Ocak 2022 Perşembe gram, çeyrek, tam ve ons altında son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FED sonrası düşüş! Güncel altın fiyatları 27 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Yurt içi ve yurt dışı piyasalar, FED toplantısından çıkan faiz kararının akabinde altında son rakamlar anbean takip ediyor.

    Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

    FED sonrası altın alım-satım işlemi yapacak olanlar, altında son durumu inceliyor.

    Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.

    Peki 27 Ocak 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    27 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 792,80

    SATIŞ: 792,88

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.290,00

    SATIŞ: 1.307,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.151,00

    SATIŞ: 5.199,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.575,00

    SATIŞ: 2.610,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.183,47

    SATIŞ: 5.231,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 721,90

    SATIŞ: 725,21

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.811,07

    SATIŞ: 1.811,46


    Görüş Bildir