Fed'den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor

ABD'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi karşısında Fed'in faiz artış oranını 75'ten 100'e çekeceği konuşuluyor.

ABD'de haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıktı.

ABD'de haziranda beklentileri aşan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında tarihi 100 puanlık faiz artışına gitme olasılığını gündeme getirdi.

Bazı Fed yetkilileri ve ekonomistler faiz artışına işaret ediyor.

Benzin ve gıdada çift haneli artışlar

Benzin ve gıda fiyatlarında çift haneleri bulan artışlar, ABD'de enflasyonun itici gücü olmaya devam etti.

Piyasalar 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı

Ülkede güçlü gelen istihdam verilerinin ardından piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası duruşunun şu ana kadar talebi azaltmada ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmede çok az ilerleme kaydettiğini gösterdi.

Son veriler, Fed'in sıkı para politikasında daha da şahinleşerek enflasyonla mücadelesini hızlandırabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

100 puanlık faiz artışına gitme olasılığı gündemde

Enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in temmuz toplantısında tarihi 100 puanlık faiz artışına gitme olasılığı gündeme geldi.

Para piyasalarında bankanın temmuz toplantısında yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında ise yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Bazı Fed yetkilileri 100 baz puanlık artışın olası olduğuna işaret etti

AA'nın haberine göre, haziran ayı enflasyon raporunun enflasyonun olumlu yönde hareket etmediğini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun artmaya devam etmesinin endişe kaynağı olduğunu kaydeden Bostic, temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının sorulması üzerine "her şey oyun dahilinde" yanıtını verdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de temmuz toplantısında en muhtemel duruşun 75 baz puanlık faiz artışı olduğunu ancak 100 baz puanlık artışın da olası olduğunu kaydetti.