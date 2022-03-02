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- Fed'den faiz açıklaması: Mart ayında artırmayı uygun görüyoruz
Fed'den faiz açıklaması: Mart ayında artırmayı uygun görüyoruz
Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 16:45
Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.