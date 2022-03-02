Euro
15.62
0.76%
Dolar
14.07
1.23%
Altın
874.29
0.61%
Borsa
1984
0.71%
Bitcoin
610.070
-1.32%
BTXN Coin
37.13
-1.01%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Fed'den faiz açıklaması: Mart ayında artırmayı uygun görüyoruz

    Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fed'den faiz açıklaması: Mart ayında artırmayı uygun görüyoruz

    Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi
    Teknoloji

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı askeri eğitimlerine devam ediyor
    Dünya

    Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı askeri eğitimlerine devam ediyor

    Görüş Bildir