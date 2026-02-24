FedEx, vergi iadesi talebiyle ABD'ye dava açtı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle ilk dava talebi, ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx'ten geldi.
FedEx, Şubat 2025'ten bu yana ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD'ye dava açtı.
ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.
ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.
"ŞİRKET MADDİ ZARARA UĞRADI"
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.
BUGÜNE KADAR ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ İSTENDİ
Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.