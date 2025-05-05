Fed'in faiz kararı 7 Mayıs'ta! Trump ve Powell'ın görüşü farklı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi çağrılarına devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise istihdam artışının dirençli kalmaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, faiz kararını, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak.

ABD'de faizi belirleyen enflasyon verisinde yavaşlama hakim.

ENFLASYON

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış görüldü.

Ülkede enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarken, geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİ 2022'DEN BU YANA İLK KEZ DARALDI

ABD'de GSYH 2025'in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması etkili oldu.

ABD'de mal ticareti açığı martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

TRUMP, POWELL'IN FAİZ İNDİRİMLERİNDE GEÇ KALDIĞI GÖRÜŞÜNDE

Son dönemde Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Trump, Powell'ı faiz indirimleri konusunda "geç kalmakla" suçluyor.

Ülkede enflasyonun düştüğüne işaret eden Trump, faiz oranlarını düşürmek adına "mükemmel bir zaman" olduğunu savunuyor.