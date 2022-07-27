Petrol
99.91
0.45%
Euro
18.1678
0.43%
Dolar
17.8788
0.12%
Altın
989.02
0.31%
Borsa
2551
0.55%
Bitcoin
386.282
1.48%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Fed'in faiz kararı bugün açıklanacak

    Fed'in faiz kararı bugün açıklanacak

    Fed faiz kararını bugün açıklayacak. Açıklanacak olan faiz kararının ise 100 baz puana kadar çıkabileceği öngörülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 05:47
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Piyasalar bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararını bekliyor.

    Geçtiğimiz haziran ayında faiz kararını 75 baz puan artırarak 1.75'e yükselten Fed, son 28 yılın rekor artışını yapmıştı.

    100 baz puan öngörüsü

    Bugün açıklanacak olan faiz kararının ise 100 baz puana kadar çıkması bekleniyor.

    Fed in faiz kararı bugün açıklanacak #1

    2023 sonu için faiz beklentisi yüzde 3,8

    Fed tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama Fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu.

    2023 sonu için ortalama Fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

    Fed in faiz kararı bugün açıklanacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş
    Magazin

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
    Ekonomi

    Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

    Görüş Bildir