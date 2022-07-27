Fed'in faiz kararı bugün açıklanacak

Fed faiz kararını bugün açıklayacak. Açıklanacak olan faiz kararının ise 100 baz puana kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Piyasalar bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararını bekliyor.

Geçtiğimiz haziran ayında faiz kararını 75 baz puan artırarak 1.75'e yükselten Fed, son 28 yılın rekor artışını yapmıştı.

100 baz puan öngörüsü

Bugün açıklanacak olan faiz kararının ise 100 baz puana kadar çıkması bekleniyor.

2023 sonu için faiz beklentisi yüzde 3,8

Fed tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama Fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu.

2023 sonu için ortalama Fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.