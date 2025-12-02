Finansal İstikrar Komitesi'nde piyasa gelişmeleri konuşuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, serbest ve para piyasası fonlarındaki gelişmelerin ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileriyle alınabilecek makro ihtiyati tedbirlerin değerlendirildiğini bildirdi.

"PİYASADAKİ GELİŞMELER KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINDI"

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı, finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki son dönem gelişmeler ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileri ile alınabilecek makro ihtiyati tedbirler değerlendirilmiştir.

"FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ÇALIŞILIYOR"