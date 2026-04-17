Kaçkarlar turizm için buluştu: Uluslararası fuar Rize’de kapılarını açtı

Doğu Karadeniz’in önemli turizm destinasyonlarından Kaçkar Dağları, uluslararası bir fuara ev sahipliği yapıyor. Rize Sahil Parkı dolgu alanında düzenlenen Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

GENİŞ KATILIMLA AÇILIŞ

Rize ve Artvin valiliklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, milletvekilleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda sektör paydaşı katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

160 ACENTE, YÜZLERCE SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda; 160’a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi, yurt içi ve yurt dışından 400’e yakın sektör temsilcisi binlerce ziyaretçi bir araya geldi. Organizasyonun iki gün boyunca devam etmesi planlanıyor.

VALİ BAYDAŞ: "YÜZLERCE ANLAŞMANIN ZEMİNİ OLACAK"

Açılış sonrası konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, fuarın sadece bir tanıtım etkinliği olmadığını belirtti.

Baydaş, Kaçkarlar’ın doğal ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir turizm markası olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bu organizasyon, sektörün bir araya geldiği ve yüzlerce iş birliği ile anlaşmanın yapılacağı önemli bir platform olacak.

"ORTAK VİZYONUN YANSIMASI"

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak da fuarın iki şehrin ortak turizm vizyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

"2 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLANIYOR"

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı ise fuara yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Avcı, alanda 160’a yakın firmanın stant açtığını, yurt içi ve yurt dışından toplam yüzlerce acentenin katılım sağladığını ve yaklaşık 2 bin kişinin fuarda ağırlandığını söyledi.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere bölgenin turizm potansiyeli ve tatil alternatifleri hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.