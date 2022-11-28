Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanlığına seçildi

Kurumların yönetim kurulu seçimleri devam ediyor. Turizmin çatı örgütlerinden TÜRSAB da seçimini tamamları ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Firuz Bağlıkaya yeniden getiriildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) genel kurul toplantısı tamamlandı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına Firuz Bağlıkaya yeniden getirildi.

Dört aday vardı

TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Bilal Korkmaz ve Eyüp Kartal yarıştı.

O çokluğu ile Bağlıkaya tekrar görevdi

Seçimde toplam 3 bin 876 geçerli oy kullanıldı. Sandık başına giden üyelerin 2 bin 302'sinin oyunu alan Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

Firuz Bağlıkaya kimdir

İstanbul’da doğdu. Otelcilik ve Turizm alanında gördüğü yüksek öğrenimin ardından yurt dışında yabancı dil eğitimi aldı.

1980 yılından itibaren turizm sektöründe otelcilik ve seyahat acentacılığı alanlarında çalışmaya başladı.

1995 ile 2020 yılları arasında Rusya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka pazarlarından yılda 250 bini aşkın turist getiren markasıyla tur operatörlüğü faaliyetlerini yürüttü.

Bir dönem Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye ve Avrupa’da; FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Golf Şampiyonası ve Final Four Avrupa Basketbol Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonlarda görev aldı.

2011-2014 yılları arasında TÜRSAB 2. Başkanlık görevinin ardından, 2018 Mart ayından bu yana TÜRSAB Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Bağlıkaya, Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (UKTAŞ) ve Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra; İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) İcra Kurulu Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Seyahat Acentaları ve Rehberler Meclis Üyeliği görevlerini de yürütüyor.