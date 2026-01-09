Fitch Ratings, ABD ekonomisi için beklentileri revize etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel gelişmelerin ardından dünyanın gözleri ABD ve ekonomisine çevrildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkardı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtilerek bu oranın, Fitch'in geçen yıl aralıkta yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda öngörülen yüzde 1,8'lik beklentisinin üzerinde olduğu kaydedildi.

BÜYÜME GEÇEN YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE BEKLENENDEN GÜÇLÜYDÜ

Büyümenin geçen yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden oldukça güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, tüketim, kamu harcamaları ve net ticarette "yukarı yönlü sürprizler" görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, özel yatırımlardaki büyümenin beklenenden zayıf kaldığı ancak bilgi teknolojisiyle ilgili yatırımların yıllık bazda yüzde 14 arttığı ve genel olarak ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığı belirtildi.

Hareketli hisse senedi piyasalarının tüketici harcamalarını desteklediğine işaret edilen açıklamada, tüketimin, istihdam ve reel hanehalkı gelirlerindeki artışın yavaşlamasına karşın şaşırtıcı derecede güçlü kaldığı ifade edildi.

FED'DEN 2026 YILININ İLK YARISINDA İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Açıklamada, enflasyonun ise 2026'da tarifelerin etkilerinin gecikmeli olarak yansımasıyla yükselmeye devam etmesinin ve yılı yüzde 3,2 seviyesinde tamamlamasının beklendiği belirtildi.

İşsizlik oranının da 2026'da ortalama yüzde 4,6 olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın ilk yarısında iki kez faiz indirimi yapmasının ve politika faizinin üst bandını yüzde 3,25'e çekmesinin beklendiği aktarıldı.