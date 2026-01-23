Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 19 Ocak’ta Türkiye için 2025, 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini yükseltti. IMF, Türkiye için 2025’te yüzde 4,1, 2026’da yüzde 4,2 ve 2027'de ise yüzde 4,1 büyüme beklediğini açıkladı.

FİTCH RATİNGS VE MOODY'S NOTLARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in bugün, önceden açıkladıkları takvime göre Türkiye ekonomisini yeniden değerlendirecekler.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.

KREDİ DERECELENDİRME KURUMLARININ ŞİMDİKİ NOTLARI

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu halen “Ba3”, Fitch Ratings ise “BB-” seviyesinde tutuyor.

NOTLAR "YAPTIRIM YAPILABİLİR" SEVİYESİNDE

Her iki kuruluşun verdiği notlar da yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunurken, mevcut not görünümleri “durağan” olarak devam ediyor.