Fitch Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun BB- olarak korunduğu, not görünümünün ise pozitiften durağana güncellendiği bildirildi.

GÖRÜNÜM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ

Görünüm revizyonunun, İran savaşı sonrası Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan düşüşten kaynaklandığı ifade edildi.

Savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği kaydedildi. Türkiye'nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının bu riskleri artırdığı vurgulandı.

EKONOMİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Fitch, Türkiye'nin kredi profilini destekleyen unsurlar arasında güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, görece düşük kamu borcu, dış finansmana erişim kapasitesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığını öne çıkardı.

OLAĞAN DIŞI DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Fitch, değerlendirmesini olağan takvim dışında yayımlamasına da açıklık getirdi. Kuruluşa göre, bir ülkenin kredi görünümünde ani ve önemli değişiklikler yaşanması halinde planlı tarih beklenmeden güncelleme yapılabiliyor.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ 17 TEMMUZ'DA

Türkiye için bir sonraki planlı kredi notu gözden geçirme tarihinin 17 Temmuz 2026 olduğu bildirildi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarının varil başına 20 dolar artması halinde cari açığın milli gelirin yüzde birinden fazla büyüyeceği ve enflasyonu artıracağı belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Fitch, 2026 sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 27'ye yükseltti 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

Fitch, eşel mobil uygulamasının enerji fiyatlarının enflasyona etkisinin yaklaşık üçte ikisini sınırladığını belirtti.

BÜYÜME VE DIŞ FİNANSMAN GÖRÜNÜMÜ

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yüksek seyrini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Önümüzdeki 12 ayda vadesi dolacak dış borcun 239 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6, 2027'de ise yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.