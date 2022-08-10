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    Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, konut fiyatlarının artışına karşı tedbirler konuşuldu

    Dün altıncı kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi toplantısında, enflasyonu artıran unsurlar ele alınarak konut sorunları ve ithalatı artıran unsurlar masaya yatırıldı.
    • 10.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:50
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    Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, konut fiyatlarının artışına karşı tedbirler konuşuldu

    Fiyat İstikrarı Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında altıncı kez toplandı.

    Bu toplantılarda piyasalarda yaşanan aksamalar ve sorunlara Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında çözüm yolları aranıyor.

    Enflasyona etki eden unsurlar ele alındı

    Reuters'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, toplantıda enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurların ele alındığı belirtilerek şöyle denildi:

    "Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına; konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına; ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir."

    Fiyat İstikrarı Komitesi nde, konut fiyatlarının artışına karşı tedbirler konuşuldu #1


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