Fiyatları düşünce vatandaş altına yöneldi

Altının hızlı yükselişi yerini duraklamaya bıraktı. Bu şartlarda kuyumculara giden vatandaşlar en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın satın alıyor.

Koronavirüs salgını sırasında altın güvenli liman olarak görüldüğü için yükseldi. Koronavirüs aşısının haberleri piyasalardaki diğer aktörleri yükseltirken, altının fiyatının ise durmasına ve sonra da düşmesine yol açtı.

Altın, yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN 440 LİRALARA KADAR İNDİ

Son zamanlarda yükseliş rekorunu kıran gram altın 440 liralara kadar indi. Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

"ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ AMA DÜNYADA FARKLI FARKLI OLAYLAR GERÇEKLEŞİYOR"

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, “Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şuanda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. 3-5 lira düşebilir, 10 lira, 15 lira yeniden yüksele de bilir. Çünkü 550 liraya kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı.” dedi.

“VATANDAŞ DAHA ÇOK ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI, KÜLÇE ALTIN VE BİLEZİK ALIYOR”

Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altınının daha fazla satıldığını söyleyen Kumru, “Vatandaş daha çok çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve bilezik alıyor. Takı sektöründe bileklik, zincir veya tuğralı zincirler daha az satılıyor. Ama şuan tavsiye edilen külçe altın, Cumhuriyet altını. Bunlar en çok satılanlar. Vatandaşa tavsiyemiz yatırım amaçlı en güvenilir liman altın. Vatandaşlar Cumhuriyet, çeyrek, külçe ve bilezik alabilir. Borsa da şu an ön planda ama altın her zaman altındır.” diye konuştu.