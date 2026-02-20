Fon piyasasının nabzını tutan etkinlik: 2026 Allianz ekonomi forumu

Allianz Türkiye, hayat emeklilik acenteleri ve sektör temsilcileriyle Allianz Ekonomi Forumu 2026 etkinliğinde bir araya geldi.

“Güçlü Portföy Yönetimi” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ekonomisine dair güncel değerlendirmeler, öne çıkan fon fırsatları ve portföy yönetimine yönelik içgörüler paylaşıldı.

Program boyunca Türkiye ekonomisine dair güncel değerlendirmeler, öne çıkan fon fırsatları ve portföy yönetimine yönelik içgörüler paylaşıldı. Sunumlar, interaktif panel oturumları ve canlı soru-cevap bölümleriyle zenginleşen etkinliğe hem fiziki hem de online olarak ilgi ve katılım yüksekti.

“MÜŞTERİLERİMİZE UZUN VADELİ VE GÜÇLÜ VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ”

Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Dünyamız; enflasyonist baskılar, artan yaşam maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve dijitalleşen ekonomik sistemlerle şekilleniyor. Bu ortamda parayı ve yatırımları yönetmek, kullanabileceğimiz araçları bilmek ve doğru zamanda doğru seçimleri yapmak bir yaşam becerisi olarak giderek daha önemli hale geliyor. Sektörde farklı portföy yönetim şirketleriyle iş birliği yapan az sayıdaki şirketlerden biri olarak müşterilerimize sektörün güçlü ve deneyimli şirketlerinin yönetiminde birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyor, Allianz Finansal Danışmanlık hizmetimizle de optimum çözüm sağlayacak bir yatırım yönetimi için destek oluyoruz.

İş birliklerimizi yalnızca satış odaklı bir yapıdan çıkarıp emeklilik ve birikim yönetimi hizmeti perspektifiyle ele alıyor, acentelerimiz ve iş ortaklarımızla bütünsel bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerimize yalnızca ürün değil, uzun vadeli finansal güvenlik ve varlık yönetimi çözümleri sunuyoruz. Değişen piyasa koşullarını değerlendirdiğimiz, güçlü portföy yönetimi yaklaşımımızı pekiştirdiğimiz finansal bakış açımızı birlikte güçlendirdiğimiz bu platformda, önümüzdeki dönemde de bir araya gelerek daha güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“HER ZAMAN BAŞARININ SEDECE RAKAMLARLA DEĞİL, KURDUĞUMUZ BAĞLARLA ANLAM KAZANDIĞINA İNANIYORUZ”

Allianz Türkiye'de Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur ise “Bu buluşmalar sunum yapmaktan ve hedefleri paylaşmaktan ziyade, acentelerimiz ve sektörün alanında uzman temsilcileriyle iş birliğinin, güvenin, ortak aklın ve birlikte değer yaratmanın güçlü bir yansıması. Allianz Türkiye’de her zaman başarının yalnızca rakamlarla değil, birlikte yürüdüğümüz yolda kurduğumuz güçlü bağlarla anlam kazandığına inanıyoruz. Bu buluşma, bu inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Hedeflerimizi ve stratejilerimizi konuşmanın ötesinde; güvene, iş birliğine ve ortak vizyona dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirdi. Her birimizin katkısıyla büyüyen bu ekosistem, Allianz Türkiye’nin geleceğini, birlikte yazdığımız bir başarı hikayesine dönüştürüyor.” dedi.

EKONOMİST FATİH KERESTECİ 2026’YA DAİR STRATEJİK BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Etkinlik kapsamında Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Ak Portföy’den Emrah Ayrancı, Garanti Portföy’den Olcay Karabina, HSBC Portföy’den Ali Toydemir, İş Portföy’den Nilüfer Sezgin ve Yapı Kredi Portföy’den Ozan Gökler, Türkiye ekonomisi ve 2026 yılına yönelik piyasa değerlendirmelerini paylaştı.

Ardından Ekonomist Fatih Keresteci ile 2026 perspektifi, makroekonomik görünüm ve stratejik beklentiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Etkinliğin son bölümünde ise Yapı Kredi Portföy ve HSBC Portföy uzmanları fon stratejileri ile portföy yönetimine dair yaklaşımlarını aktardı.

.