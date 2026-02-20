FIAT Professional’ın iddialı kampanyası: 1 milyon TL'ye sıfır faiz

FIAT Professional, aralık ayında sunduğu avantajlı finansman kampanyalarını yeni yılda da sürdürüyor.

Ocak ayı sonuna dek geçerli olacak satış kampanyasında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan yüzde sıfır faizli kredi kampanyaları ve showrooma özel avantajlar dikkat çekiyor.

Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip “iş için güçlü, yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip yerli üretim Ulysse modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine yüzde sıfır faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

FIAT PROFESSIONAL’DAN 1 MİLYON TL'YE SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve geniş iç hacmi ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli FIAT Professional, ocak ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor.

KAMYONET MODELLERİ

Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde de 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi’de ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı bulunuyor.

FIAT Professional ocak satış kampanyası kapsamında kredi imkânları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra cazip ek indirimler de FIAT showroomlarında tüketicileri bekliyor.