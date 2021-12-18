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    FOX TV'de Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti

    FOX TV'de Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti

    FOX TV yayınında asgari ücrete yapılan tarihi zammı tartışırken gazeteci Nevşin Mengü, zammı alaya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 02:09
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 02:17
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    Yaklaşık 2 hafta süren asgari ücret zammı pazarlıklarında önceki gün anlaşma sağlandı.

    ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

    FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan zam tartışıldı.

    FOX TV'de Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti - VİDEO

    NEVŞİN MENGÜ: "ÇOK GÜZEL YAPILDI, OLEY Mİ DİYEYİM"

    Programın konuklarından Deniz Zeyrek, asgari ücrete yapılan zammın rekor olmadığına değinirken Nevşin Mengü söz alarak, "Çok güzel yapıldı, oley. Erdoğan ezdirmedi çalışanları mı diyeyim" dedi.

    Murat Yetkin de "Biliyoruz ki asgari ücret verilirken eridi" diyerek söz konusu zammı eleştirdi.

    FOX TV de Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti #1

    "NE İŞVERENE NE DE İŞÇİYE YARADI"

    Ardından Nevşin Mengü şunları söyledi:

    "Ekonomi Bakanı'nın söylemleri birbiriyle çelişiyor. Bu zam, 'Cumhurbaşkanı çalışanını ezdirmedi' denilsin diye yapıldı. Ama bu ne işverene ne de işçiye yaradı, kimseye yaramadı. Tamam, gelir vergisi ve stopaj almadı. Eee? Sonra?"

    FOX TV de Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti #2

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