Frankfurt Havalimanı, Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı unvanını İstanbul'a kaptırdı

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İstanbul Havalimanı Avrupa'daki kategorilerde yolcu ve uçak sayısı ile hizmetlerde liderken bu kez kargoda da önemli bir aşama kaydetti.

Bu aşamada Almanya’dan "Kargo taşımacılığında lider artık İstanbul" şeklinde bir itiraf geldi.

Alman Havacılık Birliği (BDL), Frankfurt Havalimanı’nın 2024 yılında Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı unvanını İstanbul Havalimanı’na kaptırdığını açıkladı.

ALMANYA YÜKSEK MALİYET VE BÜROKRASİ NEDENİYLE KAYBETTİ

Almanya’da yüksek yer maliyetleri ve bürokrasi nedeniyle kargo taşımacılığının komşu ülkelere kaydığı vurgulandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ YER DEĞİŞTİRDİ

BDL, Almanya'nın ve Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı konumundaki Frankfurt Havalimanı’nın bu alandaki liderliğini geçen yıl İstanbul Havalimanı’na kaptırdığını açıkladı.

HAVA KARGO, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YÜZDE 39,6 ARTTI

BDL tarafından yayımlanan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın 2024 yılında yıllık yüzde 39,6 oranında artışla Avrupa’nın en büyük hava kargo merkezi haline geldiği belirtildi.

Buna karşılık Frankfurt Havalimanı'nın taşıma hacmi yüzde 2,5 azaldı.

ALMANYA'NIN LİDERLEĞİ KAPTIRMA NEDENLERİ

Açıklamada, Almanya’daki yüksek yer maliyetleri, bürokratik engeller ve yavaş iş süreçlerinin, kargo taşımacılığı açısından Almanya’yı rekabet gücünden uzaklaştırdığı ifade edildi.

Kargo hacimlerinin, daha düşük maliyetli ve daha verimli çalışan komşu ülkelere kaydığına dikkat çekildi.

ALMANLAR REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN PROGRAM AÇIKLADI

Alman Havacılık Birliği, hava taşımacılığındaki gerilemeyi durdurmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla beş maddelik bir program açıkladı. Programda, yer maliyetlerinin düşürülmesi, işlemlerde dijitalleşmenin artırılması, talebe göre düzenlenen çalışma saatleri, AB gümrük standartlarının sadeleştirilmesi ve ithalat KDV’si uygulamasının kolaylaştırılması önlemleri önerildi.

"ALMAN KARGO HAVALİMANLARI, KOMŞU VE HATTA ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN CAZİP KOŞULLARI KARŞISINDA BÜYÜK BASKI ALTINDA"

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport’un Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Dominique Prümm, “Alman kargo havalimanları, komşu ve hatta üçüncü ülkelerin cazip koşulları karşısında büyük baskı altında. Bu gelişme, acil harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.” dedi.

BDL Genel Müdürü Dr. Joachim Lang ise, Almanya’nın hava taşımacılığında bir zamanlar sahip olduğu güçlü pozisyonun ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, “Yeni hükümetle derhal görüşmelere başlamak istiyoruz. Çünkü Alman ekonomisini ileriye taşımak isteyen herkes lojistiği göz ardı etmemeli.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Almanya'dan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracatta her dört eurodan birinin hava kargo yoluyla taşındığı hatırlatıldı.

Özellikle makine mühendisliği ve ilaç sektörü gibi stratejik sektörlerin hava taşımacılığına bağımlı olduğu vurgulandı.