Fransız şirketleri, üç yılda 5 milyar euroluk yeni yatırım planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransız ve Fransız-Türk şirketleri, 2020–2024 arasında Türkiye’ye 3,6 milyar euro yatırım yaparak gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) yüzde 1,6 katkı sunarken gelecek üç yılda 5 milyar euroluk yeni yatırımla bu etkiyi artırmaya hazırlanıyor.

Türk-Fransız Ticaret Derneği açıklamasına göre, Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF), "Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları/2020–2024 Güncellemesi" başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Bulgulara göre, bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor, dolaylı etkilerle birlikte bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor.

TÜRKİYE'DE FRANSIZ SERMAYELİ 197 ÜRETİM TESİSİ VAR

Ülke genelinde 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Fransız sermayeli ve ortaklı şirketler, Türkiye’yi sadece önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor.

Rapor ayrıca 2020-2024 döneminde 3,6 milyar euroluk yatırım gerçekleştiren bu şirketlerin ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye’ye güvenlerini koruduklarını ve uzun vadeli işbirliklerini sürdürecekleri gösteriyor.

FRANSIZ-TÜRK ŞİRKETLERİNİN CİROSU

Aynı dönemde Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 36,6 milyar euroluk ciroya ulaşması, Türkiye ekonomisinin dinamizmine sunduğu güçlü katkıyı da ortaya koyuyor. Bu ciro içinde ihracatın yüzde 22’lik paya sahip olması, Türkiye’nin küresel ticaret ağlarına entegrasyonunda Fransız sermayesinin oynadığı stratejik rolü vurguluyor.

Rapora göre, Fransız ve Fransız-Türk şirketleri, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,6’sına denk gelen bir katkı sağladı.

Bu katkı, 2024 yılı sonu döviz kuru dikkate alındığında yaklaşık 18,7 milyar euroya karşılık geliyor. Bu göstergeler, Türkiye’deki Fransız yatırımlarının yalnızca ekonomik bir etki yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda istihdam, üretim ve sürdürülebilir kalkınma açısından da ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

AR-GE VE İNOVASYONDA GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR

CCEF'nin raporu, AR-GE ve inovasyon alanında da Fransız ve Fransız-Türk ortaklıklarının rolünü gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 52’si üniversiteler, araştırma merkezleri veya yerel paydaşlarla ortak projeler yürütüyor.

2022-2024 döneminde 700 milyon euroluk AR-GE yatırımı gerçekleştirilirken katılımcı şirketlerin yüzde 47’si Türkiye’de patent, marka veya sınai hak tescili yaptırdı. Bu durum, bilgi transferi, teknolojik yenilik ve yetenek geliştirme süreçlerinde Fransız sermayesinin ülke içinde kalıcı bir değer zinciri oluşturduğunu gösteriyor.

Sosyal sürdürülebilirlik alanında da dikkati çekici sonuçlara yer verilen raporda, şirketlerin yüzde 64’ünün yönetim kademelerinde kadın temsilini artırmak amacıyla somut adımlar attığını, yüzde 71’inin ise yıllık karbon ayak izi değerlendirmesi gerçekleştirdiğini belirtiliyor.

Böylece Fransız ve Fransız-Türk firmaları, ekonomik büyümenin ötesinde toplumsal eşitlik ve çevresel sorumluluğu da stratejilerinin merkezine yerleştiriyor.

5 MİLYAR EUROLUK YENİ YATIRIM UFUKTA

Raporda ayrıca, gelecek üç yıl için 5 milyar euroya ulaşması beklenen yeni yatırım planları da dikkati çekiyor. Uygun ekonomik ve yasal koşulların devam etmesi durumunda bu yatırımların Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesine, ihracat potansiyeline ve istihdam hacmine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, çalışmanın Fransız firmalarının Türkiye'ye olan ilgisini ve Türkiye’deki uzun vadeli stratejilerini teyit etmekte olduğunu belirtti.

Dumont, "Ankete katılan Fransız ve Fransız-Türk ortaklı firmalar son beş yılda Türkiye’de 3,6 milyar euro yatırım yapmış olup önümüzdeki üç yıl içinde ilave 5 milyar euro daha yatırım yapmayı planlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı Franck Mereyde ise Türkiye'deki Fransa varlığının Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 1,6'sına katkıda bulunduğunu ve yaklaşık 400 bin doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Türkiye'deki Fransa varlığının, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri ve birçok sektörde istihdamın önemli bir itici gücü konumunda olduğunu belirten Mereyde, "Bu durum, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve Türkiye'yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görmenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.