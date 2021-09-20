Fukuşima'da biriken radyoaktif atık kötü depolandı

Fukuşima'da 10 yıl önce yaşanan afetten sonra oluşan radyoaktif atıklar depolanmış ve tahliyesi tartışılmıştı. Şimdi ise bu depolamayı üstlenen firma, atık yönetmeliğine uymadığı konusunda uyarı aldı.

Japonya'da devreden çıkarılma aşamasındaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif atığın "kötü depolandığı" rapor edildi.

DEPREM VE TSUNAMİDEN ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılma süreci devam ediyor.

RADYOAKTİF ATIK AÇIK HAVA DEPOLARINDA

Reaktörün devreden çıkarılma sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atığın çoğu, önceden belirlenmiş açık hava depolarında muhafaza ediliyor.

GEÇİCİ ALANLAR DA KULLANILIYOR

Geriye kalan yığının, süreç içerisinde açık hava depolarına transfer süresi ve kapasite sorunu sebebiyle, prensip gereği geçici alanlarda tutuluyor.

TEPCO FİRMASINA "ATIK DEPOLAMA" UYARISI

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nükleer santralin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasına "atık depolama" uyarısında bulundu.

Geçici alanlardaki atık hacminin temmuz ayında 60 bin metreküpe ulaştığını bildiren NRA, Ocak 2020'den beri bu oranın sekiz kattan fazla arttığını kaydetti.

“KÖTÜ DEPOLANMA VAR”

Santralde birikmeye devam eden radyoaktif atığın "kötü depolandığını" bildiren NRA, söz konusu işlemin "iyileştirilmesi gerektiğini" açıkladı

NRA ayrıca bazı alanlarda radyoaktif atıkların bir yıldan fazla tutulduğu ve bu alanlara yönelik yıl boyunca yeterli denetleme yapılmadığını bildirdi.

TEPCO ATIK YÖNETİMİNİ UYGUN ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRECEK

TEPCO, geçici depolama faaliyetlerini inceleyeceğini ve atık yönetimini uygun şekilde gözden geçireceğini belirtti.

ATIK HACMİ 480 BİN METREKÜP

Kamu yayıncısı NHK, afetin 10. yılında, tesis genelinde radyoaktif atık hacminin Mart 2021 itibarıyla 480 bin metreküpe ulaştığını aktardı.