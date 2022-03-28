G7 ülkeleri, Rusya'ya doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmaya karşı çıktı

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, şirketlere "Putin'in talebini yerine getirmeyin" şeklinde çağrı yapacaklarını söyledi.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı Batılı yaptırımlara karşı koymak için radikal bir değişikliğe gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerden doğalgaz ödemelerini dolar ya da euro yerine rubleyle almaya karar verdiklerini söyledi.

Duruma tepki gösteren G7 ülkeleri ise bunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

"MEVCUT SÖZLEŞMELERİN İHLALİ"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "G7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda hemfikir." dedi.

G7 enerji bakanlarıyla çevrimiçi toplantıya katılan Habeck, sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin, Rusya ile yapılan enerji sözleşmelerine saygı gösterilmesini istediklerini kaydetti.

"PUTİN'İN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEYİN"

"Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapması talebi kabul edilemez" ifadesini kullanan Habeck, bu plandan etkilenen şirketlere "Putin'in talebini yerine getirmemesi" çağrısı yapacaklarını bildirdi.

23 Mart'ta ABD ve AB'ye mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirten Putin, doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

"BATI, KENDİ PARA BİRİMLERİNE GÜVENİ ZEDELEDİ"

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı, aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

RUS RUBLESİ KARARI

Putin, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.