Gayrimenkul sektörü arz temposunun fiyatları yükselteceğini öngörüyor

Gayrimenkul sektörü, mevcut projelerin artan arz fazlasını karşılayamamasından endişeleniyor. Sektör, bu gelişmenin fiyatları artıracağından endişe duyuyor.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, online olarak gerçekleştirilen 8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, pandeminin de etkisiyle insanların yaşama alanlarından beklentisinin daha az katlı yapılar olarak şekillendiğini ifade etti.

“ŞU ANDAKİ ARZ TEMPOSUYLA GİDİLİRSE BU İHTİYACI KARŞILAMAYABİLİR”

Gayrimenkul sektörünün getirisinin yüksek olmasının yanında riskinin de yüksek olduğunu anlatan Kalyoncu, “Gayrimenkul sektörünün daha rafine bir hale geldiğini görüyorum. Gayrimenkul sektöründe çok fazla büyüme motivasyonu şu anda eskisi kadar yok. Yeni projelerin üretilmesi lazım. Gerçek anlamda ihtiyaç var. Şu andaki arz temposuyla gidilirse bu ihtiyacı karşılamayabilir, bu otomatik olarak fiyatların yükselmesine sebep olacaktır. Fiyatların yükselmesinin bir diğer sebebi ise yapım maliyetlerinin son yıllarda yükselmesidir. Bunlar da fiyatlara tam yansıtılamadı.” diye konuştu.

“İRİLİ UFAKLI FİRMALAR, BÜYÜK BİR İNANÇ İLE İŞLERİNE DEVAM EDİYOR”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise büyük umutlarla girilen 2020 yılının hayal kırıklığı yaşattığını belirterek, koronavirüsün şimdiye kadar olan krizlerin dışında olan bir şey olduğunu söyledi.

Bunun geçici bir dönem olduğuna inandığını ifade eden Durbakayım, “Pandeminin sektörü nasıl etkilediğine bakıldığında, daha ziyade hem satış hem de imalat açısından devam eden projelerimizi etkiledi. Asıl işi inşaat sektöründe olup taşın altına elini değil, vücudunu koyan irili ufaklı firmalar, büyük bir inanç ile işlerine devam ediyorlar.” diye konuştu.

“YENİ PROJE ÜRETİMİ OLMADIĞI İÇİN SEKTÖR DAHA DA ZAYIFLAYACAK”

2020 sonunda yaklaşık 1 milyon 400 bin adetlik konut satışını geçme olasılığının çok fazla olduğunu belirten Durbakayım, “2020’nin ilk 10 ayında 1 milyon 280 bin adet konut satıldı. Büyük ihtimalle bu pandemi döneminde yeni bir satış rekoru kırılacak. Ancak altını bir daha çizmek istiyorum. Gerçekleşen bu satışların çoğu ikinci el konut olup, sektörümüz satışlardan elde edilecek sermayeden yine kısıtlı bir pay alacaktır. Daha da kötüsü yeni proje üretimi olmadığı için sektör daha da zayıflayacaktır. Türkiye ekonomisine sağladığı istihdam ve vergi gibi katma değerleri azalacaktır.” diye konuştu.

“YENİ İMALATLAR YENİ RAKAMLARLA OLUŞUYOR”

Durbakayım, arzın azaldığını, fiyatların yükseleceğini ifade ederek, “Arzın azaldığının farkında değiliz. Sektörde her geçen gün daha az arz oldu. Maliyet fiyatları da artıyor. Bizler zam yapmadık, dayandık, eski fiyatlarla satmaya çalıştık, artık o devir geçti, çünkü eski mal kalmadı, yeni imalatlar yeni rakamlarla oluşuyor. Elimizde olmadan bu zamları yansıtmak veya işi bırakmak durumundayız.” dedi.