Gaz depolarında yeni dönem: AB kuralları gevşetiyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, 2022'de uygulanmaya başlanan yer altı doğalgaz depolarının dolum kurallarını gevşetmek konusunda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında doğalgaz depolama yükümlülüklerine ilişkin kurallarda yapılacak değişikliklerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Yeni kurallar, AB Konseyi ve AP tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

YÜKÜMLÜLÜKLER UZATILIYOR

Buna göre, üye ülkelerin gaz depolama konusundaki yükümlülükleri 2027 sonuna kadar uzatılacak.

YÜZDE 90 DOĞALGAZ DOLUM HEDEFİ

Mevcut durumda yüzde 90 olan bağlayıcı doğalgaz depo dolum hedefi korunacak.

DOĞALGAZ SEVİYESİ HEDEFİ ESNETİLECEK

Daha önce 1 Kasım tarihi olarak belirlenen doluluk seviyesine ulaşılması hedefi, 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak esnetilecek.

PİYASA DALGALANMALARINDA İLAVE KOLAYLIKLAR

Ayrıca, üye ülkelere değişen piyasa koşulları ve piyasa dalgalanmaları halinde ilave kolaylıklar sağlanacak.







