Gaziantep’te çiftçinin gözü temmuz ayında başlayacak olan üzüm hasadında.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda dikili olan üzümlerin hasadı için çiftçi geri sayıma başladı.

ÜZÜMLER İÇ VE DIŞ PAZARDA SATILACAK

Uzun uğraş ve bakımlar sonucu hem yerde hem de asma usulle üretilen üzüm için hasat 7’nci ayda başlayacak. Yöreye özgü "Antep karası" başta olmak üzere "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümleri hasadın ardından iç ve dış pazara sunuluyor.

Gaziantepli çiftçi üzüm hasadı için gün sayıyor VİDEO

"ELİMDEKİ ERKEN ÜZÜM"

Şubat ayından itibaren başlayan üzüm serüveninin 7’nci ayla birlikte hasadının başladığını belirten Çiftçi Erhan Yıldırım, “Şubat ayında bakım yapılır, 7’nci ayın 10 ile 15’i arasında yavaş yavaş çıkmaya başlar. Şu an elimde olana erken üzün deriz, ondan sonra İzmir çekirdeksiz üzüm sonrasında ise siyah, beyaz üzümler hasat ediliyor.

ÜZÜMDE ASMALI MODELE GEÇİLİYOR

Bölgemiz tarım alanı olduğu için son sisteme dönüyor. Üzümde asmalı sistem yaygınlaştı, inşallah 4-5 yıl içerisinde böyle ilkel bir bağ görmeyeceğiz.” dedi.

“MERDİVEN ALTI İLAÇLAR ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Merdiven altında üretilen tarım ilaçlarının çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Yıldırım, “Üzüm üretiminde yanlış ilaçlamalardan dolayı birçok çiftçi mağdur oluyor. Piyasaya merdiven altı ilaçları sürerek bizleri mağdur ediyor. Tam olgunlaşma döneminde, kurtlanma ve patlaklar oluşuyor. Üzüm yetiştirmek çocuk gibidir, 5 ile 9 yıl arasında bakımı yaptıktan sonra meyvesini veriyor.” ifadelerini kullandı.

ANTEP KARASI, HER DERDE DEVA

Bölgeye özgü bir üzüm çeşidi olan Antep karasının birçok alanda kullanıldığını ifade eden Çiftçi Erhan Yıldırım, “Antep karası, yöremize ait bir üzüm çeşididir. Kolay kolay nakliyede bozulmaz. Pekmezi olur, bastık dediğimiz bir başka ürün yapılır ve 7 çeşit derde derman çekirdeğinden antibiyotik yapılır.” ifadelerini kullandı.