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    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri için ekmek 1,5 lira

    Ramazan ayının gereklerinden olan ihtiyaç sahiplerinin düşünülmesi geleneği, Gaziantep'te ekmek fiyatlarının düşürülmesi ile devam ettirildi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:19
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    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri için ekmek 1,5 lira

    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri düşünüldü ve sosyal yardım alan ailelere özel olmak üzere ekmeğin fiyatı 1,5 liraya indirildi.

    Ramazan ayında ekmek fiyatının ihtiyaç sahipleri için indirilme kararı, şehrin yöneticileri tarafından verildi.

    200 gram somun ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 1,5 liraya geriledi

    Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 buçuk liradan 1 buçuk liraya indirildi.

    İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak proje için iş birliği protokolü imzalandı

    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri için ekmek 1,5 lira #1

    Ekmek fiyatında 50 kuruş desteği belediye karşılayacak

    Protokol ile 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak.

    126 bin aile faydalanacak

    İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim yapılacak, uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanacak. Projeye katılmak isteyen gönüllü fırınlarla görüşülerek fırınlar sisteme dahil edilecek.

    "Ekmek berekettir’’

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde, Ramazan’ın birlik, beraberlik, bereket ayı olduğunu söyleyerek "Ekmek berekettir" dedi.


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