Gaziantep’te yağış rekoru ‘yeşil altın’ı umutlandırdı: Rekolte 120 bin ton hedefinde

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından Antep fıstığında, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve don olayları nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşandı.

Kentte ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından aralıklarla devam eden yağmurlar ise üreticinin yüzünü güldürdü. 1 Ekim–Şubat sonu arasındaki dönemde geçen yıl metrekareye 165 kilogram yağış düşerken, bu yıl aynı dönemde yağış miktarı 413 kilograma yükseldi.

"TOPRAK SUYA DOYDU, TABAN SUYU YÜKSELDİ"

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, artan yağışlarla birlikte toprağın suya doyduğunu ve taban su seviyesinin yükseldiğini belirtti.

Barajlardaki doluluk oranlarının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Sağlam, Kayacık Barajı’nda su seviyesinin yüzde 25’ten yüzde 67’ye çıktığını söyledi:

2026 yılı çiftçi için bereketli bir yıl olacak. Fıstıkta ‘var yılı’ndayız. Geçen yıl 42-43 bin ton seviyesinde olan rekoltenin bu yıl 120 bin ton civarına ulaşmasını bekliyoruz. Asıl artış ise bu yılki yağışların etkisiyle önümüzdeki sezon daha net görülecek.

2025'TE YÜZDE 60'A VARAN KAYIP

Kuraklık ve don olayları nedeniyle 2025’te ciddi ürün kaybı yaşandığını hatırlatan Sağlam, 2024’te 119 bin ton olan üretimin 2025’te 42-43 bin tona düştüğünü kaydetti.

Bu düşüşün yaklaşık yüzde 60’a karşılık geldiğini belirten Sağlam, “Şu ana kadar don olayı yaşamadık. Herhangi bir doğal afet olmazsa 2026’yı verimli bir sezon olarak tamamlamayı öngörüyoruz.” diye konuştu.

"KALİTE YÜKSEK OLACAK"

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ise son 4-5 yıldır bu seviyede yağış görülmediğini ifade etti.

Fıstıkta bir yıl “var yılı”, bir yıl “yok yılı” yaşandığını hatırlatan Yiğit, geçen yıl kuraklık nedeniyle ağaçların meyve gözlerini yeterince oluşturamadığını söyledi:

Bu yıl var yılı olmasına rağmen geçen yılki kuraklık nedeniyle bazı ağaçlarda göz oluşumu zayıf kaldı. Bu nedenle rekolte beklentimizin bir miktar altında olabilir ancak kalite yüksek olacak. Bu yılki yoğun yağışların asıl verimini ise önümüzdeki sezon göreceğiz.

Yağışların devam etmesi ve olası bir doğal afet yaşanmaması halinde Gaziantep’te Antep fıstığında hem üretim hem de kalite açısından güçlü bir sezon bekleniyor. Üreticiler, toprağın suya doymasının uzun vadede verime olumlu yansıyacağını ifade ediyor.