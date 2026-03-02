JPMorgan, jeopolitik gerginlik sonrası Türkiye'nin faiz ve enflasyon beklentilerini güncelledi

JPMorgan, Orta Doğu'da tırmanan savaş ve buna bağlı olarak artan risk primi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına yönelik öngörülerini güncelledi.

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik imzalı Pazartesi günü yayımlanan raporda, bankanın 12 Mart'taki TCMB toplantısına dair faiz indirimi beklentisini geri çektiği belirtildi.

"TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKACAK"

JPMorgan, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin tırmanması üzerine Merkez Bankası’nın faizleri 100 baz puan indirme beklentisini güncelleyerek yüzde 37’de sabit bırakacağını öngördü.

Banka 2026 sonu politika faizi tahmini de yüzde 30’dan yüzde 31’e yükseltti.

MERKEZ BANKASI'NIN TEDBİRLERİ HATIRLATILDI

Raporda “Orta Doğu’daki savaşa yanıt olarak TCMB, bir haftalık repo ihalelerini askıya alarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini geçici olarak 300 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı. TCMB Türk şirketlerinin döviz riskinden korunma ihtiyaçlarını karşılamak için Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Orta Doğu’da devam eden savaşın Türkiye’de enflasyonu artırması ve cari açığı büyütmesi bekleniyor." değerlendirmeleri yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24'TEN 25'E ÇIKTI

Raporda banka 2026 sonu TÜFE tahminini de yüzde 24’ten yüzde 25’e yükseltti. 2026 cari açık tahminini de 29 milyar dolardan 35 milyar dolara, diğer deyişle GSYH’nin yüzde 2,1’i olarak revize etti.

Raporda "Döviz rezervlerinin yeterliliği göz önüne alındığında, TCMB döviz piyasasına etkin bir şekilde müdahale edebilecek ve lira volatilitesini önleyebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.