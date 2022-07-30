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    Gazprom, Letonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı

    Rus enerji şirketi Gazprom, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
    • 30.07.2022 - 12:03
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    Gazprom, Letonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırımlar uygularken, Rusya da özellikle doğalgaz ithalatı ve sevkiyatı doğrultusunda üst üste açıklamalar yayınladı.

    Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle sevkiyat durduruldu

    Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan bu kez yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kuzey Avrupa'da Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

    Daha önce de başka ülkelerin doğalgaz sevkiyatı durdurulmuştu

    Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

    Gazprom, Letonya ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı #1


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