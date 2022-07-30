Gazprom, Letonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırımlar uygularken, Rusya da özellikle doğalgaz ithalatı ve sevkiyatı doğrultusunda üst üste açıklamalar yayınladı.

Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle sevkiyat durduruldu

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan bu kez yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kuzey Avrupa'da Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Daha önce de başka ülkelerin doğalgaz sevkiyatı durdurulmuştu

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.