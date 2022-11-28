Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğalgaz sevkedecek

Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğalgaz sevkiyatı tartışılıyordu. Gazprom'un açıklaması tartışmaya son noktayı koydu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan doğalgaz dağıtım ve ulaşım sorunların günümüzde de devam ediyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'un dağıtımda Ukrayna hattını kullanıp kullanmaması ile ilgili bir belirsizlik vardı.

Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığı, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağı bildirilmişti.

Şirket yazılı bir açıklama yaparak, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını azaltmama kararı aldığını açıkladı.

"Doğalgazın bir kısmı Ukrayna'da tutuluyor"

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

"Moldova gazın parasını ödedi"

Moldova tarafının söz konusu gaz için gerekli ödemeyi Gazprom'a yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle doğalgaz sevkiyatının da azaltılmamasına karar verildiği belirtildi.

"Tümüyle durdurma hakkı saklı tutuldu"

Açıklamada, Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.