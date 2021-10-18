Gazprom'dan 152.2 milyar metreküp doğalgaz ihracatı

Gazprom, 1 Ocak-15 Ekim 2021 döneminde toplamda 152 milyar 200 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un yurt dışına doğalgaz sevkiyatı, 1 Ocak-15 Ekim döneminde geçen yılın dönemine göre yüzde 13,1 artışla 152 milyar 200 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

ÜRETİMİ YÜZDE 16,6 ORANINDA YÜKSELDİ

Gazprom'un yayınladığı verilere göre, şirket söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 399 milyar 400 milyon metreküp doğalgaz üretti.

YURT DIŞINA DOĞALGAZ SEVKİYATI YÜZDE 13,1 ARTTI

Gazprom'un yurt dışına doğalgaz sevkiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 152 milyar 200 milyon metreküpe yükseldi.

TÜRKİYE’NİN GAZPROM'DAN SAĞLADIĞI DOĞALGAZDA ARTIŞ YAŞANDI

Buna göre, Gazprom'un doğalgaz ihracatı Türkiye'ye yüzde 125,3, Almanya'ya yüzde 28,2, İtalya'ya yüzde 16,3 ve Romanya'ya yüzde 288,6 artış gösterdi.

Şirketin gaz sevkiyatı, aynı dönemler itibarıyla Sırbistan'a yüzde 112,1, Bulgaristan'a yüzde 52,7, Polonya'ya yüzde 10, Yunanistan'a yüzde 12,9, Finlandiya'ya yüzde 15,3 arttı.

UKRAYNA'DAKİ GAZ AÇIĞI YÜZDE 33 OLDU

Ayrıca, Ukrayna'da yer altı depolama tesislerindeki gaz açığının yüzde 33 düzeyinde olduğu belirtildi.