Geçen sezon hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazanıldı

Türkiye'den 2021-2022 av sezonunda yapılan hamsi ihracatı, yüzde 23 artarak 8 milyon 267 bin 741 dolara ulaştı.

Balıkçılık sektöründe hamsi ihracatı somon ile birlikte öne çıkıyor. Hamsinin işlenmiş ürün olarak konservesinin yapılması ihracattaki üstünlüğü olarak nitelendiriliyor.

Biten av sezonunun ardından, Türkiye'den 2021-2022 av sezonunda yapılan hamsi ihracatı rakamları açıklandı.

Sezonda 28 ülkeye 1.751 ton hamsi ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 1 Eylül 2021'de başlayıp 15 Nisan 2022'de sona eren su ürünleri av sezonunda 28 ülkeye 1.751 ton hamsi ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 267 bin 741 dolar gelir sağlandı.

Miktarda yüzde 32, değerde yüzde 23 artış

Buna göre ihracat, 1.328 ton hamsi karşılığı 6 milyon 733 bin 879 dolar kazanç elde edilen geçen sezona göre miktarda yüzde 32, değerde yüzde 23 arttı.

Hamsi ihracatında Fransa, Belçika ve Almanya lider

Geçen dönem en çok hamsi Belçika'ya satılmıştı. Bu sezon da Fransa, Belçika ve Almanya, en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler oldu.

2021-2022 su ürünleri av sezonunda Fransa'ya yapılan ihracat geçen sezona oranla yüzde 16 artarak 2 milyon 493 bin 511 dolara ulaştı. Belçika'ya 2 milyon 185 bin 719 ve Almanya'ya 1 milyon 344 bin 82 dolarlık hamsi dış satımı gerçekleştirildi. Geçen sezondan farklı olarak Romanya, Umman, Katar, Suriye ve Kenya'ya da hamsi satıldı.

"Hamsinin konserve yapılmasının ihracat artışına katkısı büyük"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatındaki artışın çok önemli olduğunu söyledi. İhracat yapılan ülke sayısının da arttığını belirten Gürdoğan, hamsinin işlenmiş ürün olarak konserve şeklinde ihraç edilmesinin bu artışa önemli katkı sağladığını ifade etti.