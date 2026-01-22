Geçen yıl 21,5 milyon yerli turist seyahate çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı.

SEYAHAT SAYISI YÜZDE 5,5 ARTTI

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı.

ORTALAMA GECELEME SAYISI: 8,5

Ortalama geceleme sayısı 8,5 gece oldu.

