Geçen yıl 21,5 milyon yerli turist seyahate çıktı

- TÜİK, 2025 yılı üçüncü çeyrekte 21,5 milyon yerli turistin seyahate çıktığını açıkladı.
- Toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 artışla 27 milyon 99 bine ulaştı.
- Bu çeyrekte toplam 230 milyon 818 bin geceleme yapıldı ve ortalama geceleme süresi 8,5 gece oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı.
SEYAHAT SAYISI YÜZDE 5,5 ARTTI
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı.
ORTALAMA GECELEME SAYISI: 8,5
Ortalama geceleme sayısı 8,5 gece oldu.
AYRINTILAR GELİYOR